Водитель врезавшегося в здание НовГУ автобуса мог потерять сознание при движении

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 ноября. /ТАСС/. Водитель автобуса, который вечером в среду врезался в здание Новгородского государственного университета (НовГУ) в Великом Новгороде, по предварительным данным, потерял сознание во время движения. Об этом журналистам в четверг сообщил зампред правительства Новгородской области Станислав Шульцев.

"По предварительной, пока не подтвержденной информации, во время движения в районе дома 51 по улице Санкт-Петербургской водитель автобуса потерял сознание, из-за чего произошло непроизвольное нажатие на педаль газа. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти водителя", - сказал Шульцев.