Защита Пулатова хочет уточнить данные китайского спутника в деле о крушении MH17

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 5 ноября. /ТАСС/. Защита россиянина, проходящего одним из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине в 2014 году, просит прокуратуру уточнить, запрашивало ли следствие данные у Китая, чей спутник мог запечатлеть место трагедии. Соответствующий запрос озвучил на слушаниях в четверг адвокат Баудевейн ван Эйк.

"Защита хотела бы узнать почему в [обобщающем] докладе делается предположение, что китайский спутник [Gaofen-1] мог запечатлеть изображения [места запуска] в июле 2014 года и, что важнее, пыталась ли Совместная следственная группа (ССГ) запросить эти снимки у китайского космического агентства? На это были все причины, и это по-прежнему актуально, поскольку США так и не передали свои снимки. Эти изображения могут содержать очень ценные сведения, касающиеся обоснований большой доли обвинений", - заявил он.

Перед этим ван Эйк озвучил в суде выдержки из доклада, который составлялся по итогам консультаций с Европейским космическим агентством (ЕКА), когда следователи запросили экспертов сравнить выводы следствия с данными европейских спутников и изучить 42 точки на карте в районе крушения, откуда могла быть запущена ракета, сбившая пассажирский самолет. После проверки в ЕКА указали лишь на одну точку из предложенного списка голландских следователей, однако защита не видит в приложенных к делу докладах обоснований того, по какому принципу голландцы в принципе составляли эту базу предполагаемых мест запуска.

"Докладчик далее пишет, что следствие показывает, что ни один коммерческий или гражданский спутник не предоставил данных о точках интереса по состоянию на 17 июля 2014 года. Но по его же словам, единственным исключением может быть спутник китайского космического агентства. Однако, как утверждает докладчик, китайское агентство делится информацией только с Китаем, - продолжит адвокат. - Защита хотела бы допросить автора доклада и уточнить у него про эти отсылки в тексте, которые, похоже, не основаны на докладе голландских следователей".

Также ван Эйк настаивает на обосновании утверждения о том, что ЕКА обнаружила тепловые следы в районе крушения, учитывая данные отчета организации, где "никаких аномалий на месте крушения не обнаружено". Анализ, согласно данным агентства, проводился на основании показаний инструмента SEVIRI, который проводит сканирование теплового излучения в районе Европы каждые 5 минут. При этой, как утверждает ван Эйк, в докладе, приложенном к делу, говорится, что "инструмент не засек горящие останки Boeing.