Суд в Москве продлил арест бывшему вице-президенту "Евросети" по делу об убийстве

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Хорошевский суд Москвы в четверг продлил арест по уголовному делу об убийстве бывшему вице-президенту компании "Евросеть" Борису Левину и его предполагаемым сообщникам - совладельцам компании Merlion Олегу Карчеву, Владиславу Мангутову и Алексею Абрамову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Суд продлил срок содержания под стражей Левину, Мангутову, Карчеву и Абрамову до 2 февраля", - сказал собеседник агентства.

Ранее Хорошевский суд арестовал фигурантов до 6 ноября. Все они подозреваются в поджоге (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и убийстве, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщалось, фигуранты подозреваются в убийстве бизнесмена в 2015 году в Красногорском районе Московской области. Его убили в собственном доме, после чего сожгли.

В 2010 году Левин и другие сотрудники "Евросети" были оправданы судом присяжных по делу о похищении человека и вымогательстве.

В компании Merlion после арестов сообщали ТАСС, что все ее офисы работают в штатном режиме, все действующие соглашения с партнерами выполняются. Группа компаний Merlion - российский широкопрофильный дистрибьютор, основанный в 1992 году.