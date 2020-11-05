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Следствие по уголовному делу в отношении экс-главы Раменского района Кулакова завершено

Он обвиняется в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, завершено. Как сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев, защита начала знакомиться с материалами дела.

"Следствие завершено. Завтра [арест] продлевают на три месяца для ознакомления с делом", - сказал адвокат.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.

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