Сахалинские чиновники сдали в эксплуатацию четыре жилых дома с серьезными дефектами

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Ногликского района на юге Сахалина, которые приняли от подрядчика и ввели в эксплуатацию четыре многоквартирных жилых дома с многочисленными нарушениями. Об этом в пятницу сообщается в релизе пресс-службы следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ - совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с причинением тяжких последствий", - говорится в сообщении. Статья влечет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По версии следствия, в поселке городского типа Ноглики (административный центр Ногликского района) по заказу администрации муниципалитета компания-подрядчик построила четыре многоквартирных дома. Объекты были приняты мэрией района, а затем введены в эксплуатацию при явном наличии многочисленных недостатков, допущенных при строительстве. При этом должностные лица администрации не приняли мер к устранению недостатков. Это нарушило права граждан на благоприятные условия проживания.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, сообщила пресс-служба.