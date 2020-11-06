Двое детей пострадали в ДТП на пешеходном переходе под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Две малолетние девочки пострадали в пятницу утром в ДТП городе Волжском в результате наезда автомобиля, когда они вместе с мамой переходили дорогу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Сегодня около 8 часов утра в городе Волжском 68-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2105 на улице Мира, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочек 2012 и 2016 г. р., которые переходили проезжую часть в сопровождении матери. Дети доставлены в больницу для обследования, предварительные травмы - ушибы, ссадины", - сказал представитель областного главка МВД.

Он отметил, что пешеходный переход оборудован световой сигнализацией, ограждением, разметкой, знаками. Проводится проверка.