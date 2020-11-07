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В Москве задержали мужчину, угрожавшего травматическим оружием персоналу кафе

53-летний москвич был в состоянии алкогольного опьянения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, угрожавшего травматическим оружием персоналу московского кафе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

"Агрессивный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прошел в подсобное помещение кафе, где стал угрожать персоналу, держа в руках пистолет", - сообщили в пресс-службе.

Об инциденте сотрудникам вневедомственной охраны на маршруте патрулирования сообщил один из работников кафе. Росгвардейцы задержали подозреваемого. "Им оказался 53-летний москвич. При себе у него был травматический пистолет, который в присутствии понятых был изъят", - сообщили в главке.

Оружие зарегистрировано на задержанного. После инцидента разрешение на оружие аннулировано, пистолет и патроны изъяты. Для дальнейшего разбирательства задержанный передан сотрудникам полиции.

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