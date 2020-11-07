В Махачкале приостановили работу кафе, где отравились 40 человек

МАХАЧКАЛА, 7 ноября. /ТАСС/. Работа кафе в Махачкале, в котором отравились 40 человек, приостановлена, сообщает в субботу управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан.

По данным Минздрава региона, с 3 по 7 ноября в Махачкале зарегистрировано 40 случаев острой кишечной инфекции. В инфекционный стационар госпитализировано 39 человек, в том числе 12 детей. По результатам опроса заболевших установлен единый фактор передачи инфекции - все они покупали еду в одном и том же кафе.

"По согласованию с прокуратурой Республики Дагестан проводится внеплановая проверка кафе, по результатам которой были выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства. По результатам проверки работа кафе приостановлена", - сказано в сообщении, размещенном в "Instagram" управления. Также в сообщении сказано, что первичные результаты лабораторного исследования показали, что у всех отравившихся выявлена сальмонелла.

"С целью установления диагнозов острой кишечной инфекции произведен забор клинического материала от больных для проведения бактериологического и вирусологического исследований. По первичным результатам лабораторного исследования в материалах от больных выявлено ДНК сальмонеллы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным эпидемиологического расследования установлено, что все пострадавшие употребили блюда из курицы (куриную шаурму, салат из куриной печени, пиццу из курицы).

"Для проведения лабораторных исследований отобраны пробы сырья и пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, обследован персонал заведения", - отмечается в пресс-релизе.

Отмечается, что в заведении не соблюдается поточность технологического процесса, что не исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов. Не представлены документы, подтверждающие факт проведения ветеринарно-санитарной экспертизы на яйца и мясо птицы в целях определения его пригодности к использованию для пищевых целей. Также не представлена товаросопроводительная документация, обеспечивающая прослеживаемость данной продукции до изготовителя.

"В адрес прокуратуры республики направлено письмо для прокурорского реагирования. По факту регистрации групповой заболеваемости материал направлен в следственное управление Следственного комитета РФ по РД. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - отмечается в пресс-релизе.