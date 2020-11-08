В Рязани задержали вымогателя, требовавшего 15 млн рублей у местного предпринимателя

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в вымогательстве 15 млн рублей у предпринимателя задержан в Рязани. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В полицию обратился местный предприниматель. Он сообщил, что ему на телефон поступают СМС-сообщения с угрозами. Неизвестный абонент угрожал бизнесмену и членам его семьи применением насилия, уничтожением его имущества, а также требовал выплатить ему 15 млн рублей", - сказала Волк.

По ее словам, в окно квартиры заявителя на втором этаже бросили бутылку с бензином, а чуть позже демонстративно облили горючей жидкостью его автомобиль.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность предполагаемого вымогателя и задержали его в ходе спецоперации с участием сотрудников Росгвардии. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель города Рязани. Выяснилось, что он является давним знакомым потерпевшего. Задержанный пояснил, что тоже занимается предпринимательской деятельностью и руководствовался чувством зависти к успехам коллеги", - заключила Волк.