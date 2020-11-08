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В Воронежской области обнаружили тело полицейского

По предварительным данным, сотрудник правоохранительных органов совершил суицид

ТАСС, 8 ноября. Тело сотрудника полиции обнаружили в служебном кабинете районного отдела полиции в Воронежской области. Проводится проверка, по предварительным данным, полицейский совершил суицид, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального УМВД.

"6 ноября 2020 года в служебном помещении ОМВД России по Калачеевскому району было обнаружено тело сотрудника полиции... По данному факту руководством ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Предварительная версия - суицид", - уточнили в пресс-службе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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