Больше половины сошедших с рельсов вагонов под Новосибирском перевернулось

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Более половины вагонов грузового состава (16 из 30), сошедших с рельсов в Новосибирской области, перевернулось. Также на месте аварии произошла разгерметизация двух цистерн с дизельным топливом, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"30 вагонов и маневровый поезд сошли с рельсов, 16 вагонов перевернулось, среди перевернутых - вагоны с щебнем, с пластиковой крошкой, а также две цистерны с дизельным топливом. По предварительной информации, произошла разгерметизация двух цистерн с дизельным топливом. В целях исключения возникновения возгорания пожарно-спасательным подразделением на месте была произведена пенная атака. На месте работает комиссия, работают восстановительные поезда", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дизельное топливо угрозы для населения не представляет, добавив, что объемы топлива, вылившегося из цистерн, не критические. Ближайшие населенные пункты находятся на расстоянии от 800 до 1 000 м от места аварии. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области, для ликвидации последствий аварии задействованы восстановительный и пожарный поезда РЖД, которые и займутся расчисткой железнодорожного полотна. К месту ЧП выдвинулись специалисты Роспотребнадзора, аварийно-спасательной службы "Экоспас", Чановского поисково-спасательного отряда. В настоящий момент к ликвидации последствий аварии привлечено 65 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС - 15 человек и четыре единицы техники.

Ранее пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщала, что сход вагонов грузового поезда произошел в 11:58 мск 8 ноября, в результате инцидента никто не пострадал. Движение на станции приостановлено. Из-за аварии пять пассажирских поездов опаздывают более чем на три часа.