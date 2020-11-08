ПВР на 800 человек готовы для пассажиров поездов, задержанных из-за ЧП под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Пункты временного размещения (ПВР) на 800 человек подготовили для пассажиров поездов, задержанных из-за схода с рельсов 30 грузовых вагонов и тепловоза в Новосибирской области. В них разместят людей, если задержка поездов составит четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В Калачинском районе Омской области в случае необходимости готовы три пункта временного размещения на 800 человек", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент из-за аварии задержаны пять пассажирских поездов, направляющихся по маршрутам Владивосток - Москва, Адлер - Красноярск, Москва - Новокузнецк, Татарская - Омск и Омск - Татарская. Как ожидается, опоздание поездов составит три часа.

Как уточнили в пресс-службе, по состоянию на 20:00 местного времени (16:00 мск), на железнодорожных путях тракторами ведется расчистка щебня из опрокинувшихся вагонов и восстановление двух опор ригелей контактных сетей. Для скорейшей ликвидации последствий ЧП задействованы три восстановительных поезда станций Татарская, Омск и Барабинск, около 20 единиц специальной техники и 300 специалистов РЖД. На месте аварии работает межведомственная комиссия.

Инцидент произошел в 11:58 мск в воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области - при маневровых работах произошел сход с путей 30 вагонов грузового поезда и тепловоза, 16 из этих вагонов опрокинулись, произошла разгерметизация двух цистерн с дизельным топливом.