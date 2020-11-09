Губернатор Новосибирской области поручил проверить больницу, где ребенка таскали за волосы

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил региональному министерству здравоохранения проверить работу детской туберкулезной больницы, в которой, как сообщалось в социальных сетях, медсестра таскала за волосы малолетнюю девочку. Об этом он сообщил на оперативном совещании областного правительства.

"Нужно проверить действия не только конкретного человека, который допустил вот эти нарушения, но и в целом работу больницы. Почему это стало возможным, были ли какие-то предпосылки или организационные упущения. Информацию не скрывать, взаимодействовать со следствием и все нарушения, которые комиссией будут выявлены, передавать в правоохранительные органы", - сказал Травников.

Ранее в сообществе "Инцидент. Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" было размещено видео, где медсестра детской туберкулезной больницы берет малолетнюю девочку за волосы и кидает на кровать. В связи с инцидентом были организованы проверки, по результатам которых следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении медсестры.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, министерством была сформирована комиссия. На прошлой неделе она уже посещала детскую больницу вместе с уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области Надеждой Болтенко для проверки работы медучреждения. Также была проведена работа с медсестрой больницы, действия которой попали на видео, в результате чего женщина была уволена.