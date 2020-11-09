СК завершил следствие по делу об афере с квартирами на 250 млн рублей

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Следователи в Москве завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с квартирами на 250 млн рублей, основным фигурантом которого является адвокат Фаиль Садретдинов. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении семи участников организованной преступной группы, причастных к многочисленным преступлениям против собственности государственных органов и граждан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере)", - сказала она. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

По данным следствия, группировку создали Рафаэль Хамидуллин и Фаиль Садретдинов. Ее участники обеспечивали изготовление поддельных документов и путем обмана приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, совершали хищения с расчетных счетов банковских вкладов. "Своими действиями они причинили имущественный вред на сумму более 250 млн рублей", - сообщила Иванова.

Кроме того, один из соучастников, адвокат Сергей Щербаков, неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, тем самым похищая объекты недвижимого имущества. У участников группы изъято более 60 паспортов пожилых людей, значительное количество документов на различные квартиры и земельные участки государственных органов и одиноких пожилых лиц. Адвокат Садретдинов объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу задержан его 21-летний сын.

Садретдинов был одним из обвиняемых по делу об убийстве главного редактора российской версии Forbes Пола Хлебникова. Он также защищал бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева.