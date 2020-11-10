В Ростовской области отменили режим ЧС, введенный из-за природных пожаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в нескольких районах региона, где в начале октября бушевали природные пожары. Соответствующий документ во вторник опубликован на сайте правительства региона.

"Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, введенный распоряжением губернатора Ростовской области от 01 октября 2020 года", - говорится в распоряжении.

Документ также отменяет действие введенного ранее уровня реагирования на угрозы в Азовском, Аксайском, Белокалитвинском, Каменском, Константиновском, Милютинском, Тацинском и Цимлянском районах.

В начале октября в Ростовской области пожары возникли на территории восьми районов, власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. В хуторе Муравлев огонь повредил до 20 построек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, побывавший 2 октября с рабочей поездкой в Ростове-на-Дону, пообещал оказать со стороны правительства всю необходимую помощь Ростовской области в ликвидации последствий лесных пожаров.

В начале ноября власти Ростовской области выделили средства из резервного фонда правительства региона на выплаты владельцам домов, поврежденных природными пожарами.