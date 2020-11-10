Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика в Тверской области

ТАСС, 10 ноября. Грузовая машина опрокинулась на съезде с федеральной трассы М-9 "Балтия" в Тверской области. Восемь человек, находившихся в машине, пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Информация о ДТП поступила около 09:20 мск. В Зубцовском районе на съезде с трассы М-9 опрокинулся грузовик, в котором находились люди. Пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, пятерым пострадавшим помощь оказана на месте, у них, по предварительным данным, легкие травмы. "Грузовая машина принадлежит ОАО "РЖД", - добавили в пресс-службе управления.