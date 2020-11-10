{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Восемь человек пострадали при опрокидывании грузовика в Тверской области

Трое находятся в больнице

ТАСС, 10 ноября. Грузовая машина опрокинулась на съезде с федеральной трассы М-9 "Балтия" в Тверской области. Восемь человек, находившихся в машине, пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Информация о ДТП поступила около 09:20 мск. В Зубцовском районе на съезде с трассы М-9 опрокинулся грузовик, в котором находились люди. Пострадали восемь человек, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, пятерым пострадавшим помощь оказана на месте, у них, по предварительным данным, легкие травмы. "Грузовая машина принадлежит ОАО "РЖД", - добавили в пресс-службе управления.

Теги
РоссияТверская область
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Ростехнадзор назвал причиной аварии на ТЭЦ в Норильске нарушение эксплуатации резервуара
В ведомстве при этом исключили влияние таяния вечной мерзлоты
Читать полностью