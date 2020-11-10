Жителя Волгограда оштрафовали на 35 тыс. рублей за комментарий с одобрением нацизма

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Суд назначил штраф в 35 тысяч рублей жителю Волгограда за комментарий в соцсети с одобрением деятельности Адольфа Гитлера. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Суд признал волгоградца виновным в совершении преступления и назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В мае 2019 года 21-летний молодой человек опубликовал в соцсети комментарий с оправданием и одобрением идей нацизма, преступной деятельности Адольфа Гитлера в годы Великой Отечественной войны, а также его действий по развязыванию Второй мировой войны, что признано Международным военным трибуналом актом явной агрессии и преступлением. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма.