Возгорание в ангаре на севере Москвы потушено

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар в ангаре на Дубнинской улице на севере Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 18:04 мск пожар был ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Информация о возгорании на улице Дубнинской, дом 79 поступила в 16:53 мск. Его площадь составила 200 кв. м. В результате пожара произошло обрушение ангара. Локализовать распространение огня пожарным удалось в 17:45 мск. В ходе работ по ликвидации пожара один человек был передан медикам для оказания помощи.

Это второй за день пожар в ангаре в Москве. Днем возгорание возникло в металлическом ангаре в 3-м Угрешском проезде на юго-востоке столицы, его площадь составила 500 кв. м.