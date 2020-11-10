В Еврейской автономной области тушат пожар в частном доме

ТАСС, 10 ноября. Пожарные тушат возгорание в частном жилом доме в селе Пронькино Еврейской автономной области (ЕАО), обнаружены тела трех человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС региона.

"Сегодня ночью в 02:04 (19:04 мск 10 ноября ) на пульт пожарно-спасательной службы "101" МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о возгорании частного жилого дома по улице Шоссейной в селе Пронькино Биробиджанского района. Звено газодымозащитной службы в ходе разведки и тушения обнаружило трех человек без признаков жизни", - говорится в сообщении. Тушение пожара продолжается.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил всю площадь одноэтажного деревянного дома, пламя перекинулось на крышу. Личности погибших устанавливаются.