В Хабаровском крае спасли пятерых рыбаков

ТАСС, 11 ноября. Сотрудники МЧС в Хабаровском крае спасли пятерых местных жителей: двоих на севере региона и троих в центральной части, которые отправились на рыбалку и не смогли самостоятельно вернуться в ближайшие населенные пункты. В одном из случаев был задействован вертолет Ми-8, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"За помощью к спасателям обратились двое мужчин 1974 и 1962 годов рождения. Отправились на рыбалку, но не учли погодные условия, и их лодка вмерзла в лед. Рыбакам пришлось заночевать в лодке посередине озера [Дыльма в Ульчском районе края]", - говорится в сообщении. Из него также следует, что на сигнал о помощи вылетел вертолет Ми-8 с сотрудниками МЧС. В связи с тем, что в районе операции не было места для посадки вертолета, рыбаков пришлось поднимать на его борт с помощью спецустройств.

Вторая спасательная операция прошла на реке Амур в Нанайском районе, где трое рыбаков на маломерном судне в темное время суток не могли вернуться в ближайший населенный пункт, так как закончилось топливо. "Мужчины были быстро обнаружены и вместе с плавсредством доставлены в населенный пункт Троицкое", - уточняется в сообщении.

Состояние всех спасенных оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.