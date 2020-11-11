СМИ: в Гвинейском заливе пираты атаковали судно под флагом Маршалловых островов

ПРЕТОРИЯ, 11 ноября. /ТАСС/. Пираты атаковали в среду в Гвинейском заливе судно для перевозки жидких химических веществ JANE, идущее под флагом Маршалловых островов. Об этом сообщил специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global.

Пираты пытаются высадиться на борт судна, которое находится в открытом море в 70 морских милях к юго-востоку от бенинского порта Котону, отмечает он. Численный состав экипажа и гражданство его членов не раскрывается.

Это уже шестая по счету пиратская атака на суда в Гвинейском заливе за последние шесть дней.

Гвинейский залив является на текущий день наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. По данным Международного морского бюро (IMB), за первые девять месяцев текущего года в Гвинейском заливе в заложники пиратами были захвачены с бортов судов 80 моряков, или 95% от общего количества в мире похищаемых на море людей.