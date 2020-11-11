{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве внедорожник врезался в бетонное ограждение

В результате ДТП погибли два человека

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Водитель и пассажир внедорожника погибли после того, как автомобиль наехал на бетонное ограждение и перевернулся на западе Москвы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне по адресу: ул. Изваринская, 1, водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

Еще один пассажир получил сотрясение мозга. Он отказался от госпитализации.

Теги
Россия
СК начал проверку по инциденту с водителем в офисе "Яндекс.Такси"
Он облил себя бензином и требовал встречи с руководством
Читать полностью