В Москве внедорожник врезался в бетонное ограждение

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Водитель и пассажир внедорожника погибли после того, как автомобиль наехал на бетонное ограждение и перевернулся на западе Москвы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Накануне по адресу: ул. Изваринская, 1, водитель автомобиля Range Rover не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП от полученных травм скончались на месте водитель и пассажир", - говорится в сообщении.

Еще один пассажир получил сотрясение мозга. Он отказался от госпитализации.