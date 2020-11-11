В Белоруссии расследуют дела по фактам умышленного приведения в негодность путей сообщения

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Брестская транспортная прокуратура возбудила уголовные дела по фактам незаконного вмешательства в работу систем, обеспечивающих безопасность движения железнодорожного транспорта. Об этом сообщила в среду Генеральная прокуратура Белоруссии.

"26 октября выявлено умышленное приведение в негодное техническое состояние систем сигнализации на железнодорожных путях станции Брест-Северный Брестского отделения БЖД (Белорусская железная дорога). По данному факту Брестская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса ("Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения"), после чего передала его для проведения предварительного расследования в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета", - отмечается в сообщении на сайте генпрокуратуры.

По данным ведомства, аналогичные противоправные действия, которые могли негативно повлиять на безопасность движения пассажирских поездов, были совершены 29 октября на территории Кобринского района. По данному факту также возбуждено уголовное дело. "Подозреваемые пока не установлены, в связи с чем сегодня невозможно однозначно определить мотивы и цели этих поступков", - отметили в прокуратуре.

По ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Белоруссии предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.