В Москве экс-полицейский осужден за взятку на восемь лет колонии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывшего сотрудника ДПС за получение взятки от мужчины, которого его сообщник попросил забрать наркотики из "закладки". Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Бывший сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД по Юго-Западному округу Москвы 35-летний Владимир Ланкин признан виновным в получении взятки. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет", - сообщили в прокуратуре.

В январе 2019 года на одном из сайтов знакомств пособник Ланкина и его сослуживца познакомился с мужчиной и под обманным предлогом предложил ему встретиться вблизи одного из домов на улице Профсоюзной, он также попросил забрать "закладку" с наркотическим средством якобы для совместного употребления. Мужчина приехал на встречу, забрав по пути из "закладки" наркотическое средство.

Заранее осведомленные о наличии у пассажира наркотических средств Ланкин и его сослуживец, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановили для проведения досмотра такси, в котором ехал мужчина. "В результате он показал полицейским сверток с наркотическим средством. Сотрудники ДПС путем вымогательства получили от потерпевшего взятку в размере 300 тыс. рублей за непривлечение к уголовной ответственности", - рассказали в прокуратуре.