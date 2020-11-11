{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: власти Филиппин эвакуировали десятки тысяч жителей из-за тайфуна "Вамко"

Эвакуированных разместили в изоляторах, предназначенных для инфицированных коронавирусом, но пустующих из-за отсутствия пациентов

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Филиппин в условиях карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, эвакуировали во временные центры размещения десятки тысяч жителей островной восточной провинции Катандуанес из-за приближения тайфуна "Вамко". Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Тайфун приближается к филиппинскому побережью со скоростью около 34,7 м/с и, по данным Метеорологической службы Филиппин, достигнет провинции к вечеру среды. Ожидается, что в четверг в зоне атмосферного явления будет находиться центральный остров Лусон, откуда тайфун переместится в направлении Вьетнама.

Как заявил губернатор провинции Джозеф Куа, эвакуированные размещены в изоляторах, предназначенных для инфицированных коронавирусом, но пустующих из-за отсутствия пациентов.

Министерство здравоохранения Филиппин предупредило о необходимости соблюдения ограничительных мер, связанных с пандемией, в том числе о сохранении дистанции не менее одного метра между эвакуированными.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на территории архипелага бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли и шесть пропали без вести.

Теги
Филиппины
Участник "Нового величия" Ребровский и прокуратура обжаловали приговор
Прокуратура просит перезачесть Павлу Ребровскому срок нахождения под домашним арестом в срок отбытия наказания
Читать полностью