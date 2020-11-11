В Италии по делу обрушения моста в Генуе задержан экс-гендиректор Autostrade per l'Italia

РИМ, 11 ноября. /ТАСС/. Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) в рамках расследования обрушения в 2018 году моста Моранди в Генуе задержали бывших и нынешних менеджеров компании Autostrade per l'Italia (Aspi), занимающейся обслуживанием сети автодорог. Об этом в среду говорится в заявлении правоохранительных органов.

Задержанных подозревают в нарушении правил транспортной безопасности и мошенничестве с государственными поставками. Под домашний арест помещены бывший главный управляющий компании Джованни Кастеллуччи, экс-менеджер по техническому обслуживанию Микеле Донферри Мирелла и главный операционный менеджер Паоло Берти, указывают СМИ. Кроме того, в отношении еще троих сотрудников были "применены запретительные меры", отмечают правоохранители.

Следствие по факту обрушения моста и гибели людей продолжается. В нем фигурируют более 70 человек и две компании, включая Autostrade per l'Italia. 15 июля правительство Италии решило, что компания семьи итальянских промышленников Бенеттон, владельцев одноименной марки одежды, выйдет из Aspi, которая будет контролироваться государственным фондом. Достигнутая договоренность о выходе семьи Бенеттон стала альтернативой отзыву лицензии у компании, что грозило выплатой огромных неустоек со стороны государства (от €7 млрд до €20 млрд).

Согласно последним выводам международных специалистов, которые были приглашены для проведения экспертизы, важнейшие элементы конструкции, такие как поддерживающие тросы, были в значительной степени изношены. Точная причина обрушения пока официально не установлена.

Трагедия в Генуе

14 августа 2018 года в Генуе обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент обрушения виадука на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате трагедии погибли 43 человека, несколько сотен человек лишились жилья, разрушенного падавшими конструкциями.

Демонтаж автомобильного моста начался в декабре 2018 года. Темпы разбора немного отставали от запланированных, в том числе из-за задержек хода следствия и проведения технических экспертиз. В конце июня 2019 года саперы провели подрыв последних опор. Сроки окончания строительных работ несколько раз переносились, в том числе из-за плохих погодных условий и распространения коронавируса нового типа. Тем не менее сооружение виадука из 19 пролетов протяженностью 1 067 м, закрепленных на 18 опорах, было осуществлено в рекордные сроки.

3 августа 2020 года прошла церемония открытия нового виадука Сан-Джорджо, а вечером 4 августа мост открылся для движения транспорта.