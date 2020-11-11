Один человек погиб и один пострадал в ДТП с участием такси и автобуса на севере Москвы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Водитель такси погиб, когда его машина столкнулась с автобусом на севере Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"На Большой Академической улице, в районе дома 12/18, произошло столкновение такси и автобуса. В результате него погиб водитель такси", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, еще один человек получили травмы. Собеседник агентства затруднился ответить, был ли пострадавший в момент аварии в такси или в автобусе. Из-за ДТП перекрыта одна из полос дороги. Обстоятельства ЧП устанавливают работающие на месте сотрудники ГИБДД.

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