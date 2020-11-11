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В Краснокаменске злоумышленник ранил 9-летнюю девочку из винтовки

Он стрелял из пневматического оружия

ЧИТА, 11 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в Краснокаменске после того, как неизвестный ранил 9-летнюю девочку из пневматической винтовки. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Егор Марков.

"По данным следствия, 10 ноября с 16 до 19 часов неустановленное следствием лицо выстрелило, предположительно, из пневматической винтовки в 9-летнюю девочку, которая госпитализирована с ранением лопаточной области", - сказал Марков.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли следы и образцы веществ, имеющих значение для расследования. Ведется розыск злоумышленника.

Руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов взял расследование на особый контроль и отправил в Краснокаменск криминалистов аппарата следственного управления.

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