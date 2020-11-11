Один человек погиб из-за тайфуна "Вамко" на Филиппинах

ТАСС, 11 ноября. По меньшей мере один человек погиб, еще трое пропали без вести в Бикольском регионе на Филиппинах из-за обрушившегося на территорию островного государства тайфуна "Вамко". Об этом сообщила медиагруппа ABS-CBN со ссылкой на местное Управление гражданской обороны.

По его данным, жертвой стихии стал пожилой мужчина, обстоятельства смерти не уточняются. Трое мужчин пропали без вести в провинции Северный Камаринес, еще один человек получил ранения.

Отмечается, что более 171 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за разгула стихии. В регионе было зафиксировано четыре схода оползня, в большинстве районов отключены электричество и вода.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на территории архипелага бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли и шесть пропали без вести.