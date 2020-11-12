Неизвестный протаранил полицейский участок на севере Лондона

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Неизвестный на автомобиле врезался в полицейский участок в районе Эдмонтон на севере Лондона. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении правоохранительных органов британской столицы.

Мужчина, находившийся за рулем, был задержан. На данный момент о пострадавших не сообщалось. Отмечается, что сотрудники полиции были эвакуированы из здания после произошедшего. На место инцидента прибыли пожарные и машины скорой помощи.

Как отметило агентство PA, мужчина в серой толстовке, врезавшийся на автомобиле в участок, затем стал разливать некую жидкость на дорогу и попытался поджечь ее, но был повален на землю полицейскими. Правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Информация о мотивах задержанного пока не раскрывается.

На прошлой неделе власти Великобритании повысили оценку террористической угрозы в стране до предпоследнего, серьезного уровня. Это случилось после вылазки террористов в столице Австрии, где произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой, жертвами которой стали четыре человека, 22 получили ранения, среди них один полицейский.