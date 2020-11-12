В Коста-Рике объявили чрезвычайное положение из-за последствий урагана "Эта"

МЕХИКО, 12 ноября. /ТАСС/. Чрезвычайное положение объявлено в Коста-Рике с учетом тяжелого ущерба, который на прошлой неделе нанес стране ураган "Эта". Соответствующий декрет подписал во вторник костариканский президент Карлос Альварадо, сообщило интернет-издание 100% Noticias.

За счет введения режима ЧП "удастся значительно ускорить работы по ликвидации последствий" удара стихии, отметили костариканские представители. Власти смогут принять серию "оперативных административных и экономических мер", необходимых для восстановления инфраструктуры и оказания помощи пострадавшим.

Власти выделят свыше $1,5 млн, из которых $978 тыс. пойдут на проведение ремонтных работ, а остальные - на снабжение продовольствием более 5,6 тыс. семей, пострадавших от наводнений и схода оползней.

По данным властей, из опасных районов эвакуировано более 2 тыс. человек, которые размещены в 77 временных общежитиях. В результате удара стихии в Коста-Рике в разной степени пострадали около 325 тыс. человек. Наводнения нанесли серьезный ущерб дорогам, в результате чего прервано наземное сообщение с 23 населенными пунктами в разных регионах страны.

В начале прошлой недели шторм "Эта" обрушился на карибское побережье Никарагуа, имея силу урагана. Ему была присвоена четвертая категория опасности, позднее он ослаб до тропической депрессии. Вызванные циклоном ливни и сильные порывы ветра нанесли большой ущерб инфраструктуре на обширной территории Центральной Америки.