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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Филиппин

Очаг залегал на глубине 10 км

БАНГКОК, 12 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 5,3 у берегов Филиппин. Об этом сообщили в институте вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр находился в 14 км к северо-западу от муниципалитета Бургос в провинции Северный Суригао. Очаг залегал на глубине 10 км. Специалисты также информировали о пяти повторных подземных толчках магнитудой от 2 до 3,4, которые произошли в этом районе.

Данные о пострадавших, разрушениях или угрозе цунами не поступали.

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