В Краснодаре вооруженная молотком женщина напала на школьника

КРАСНОДАР, 12 ноября. /ТАСС/. Женщина напала с молотком на второклассника в Краснодаре. Мэр города Евгений Первышов взял ситуацию под личный контроль, написал он в своем канале в Telegram.

"Узнал, что позавчера возле лицея №4 бывшая завкафедрой педиатрии медакадемии напала с молотком на второклассника и стала затаскивать его в подъезд. За ребенка вступилась случайная прохожая, молоток сумел вырвать одинадцатиклассник. Уже обратился в полицию с просьбой отреагировать на ситуацию и принять меры. Ситуация будет под личным контролем", - написал Первышов.

По словам жителей соседних домов и руководства лицея, отметил он, на следующий день женщина продолжала ходить возле школы, кидалась на детей.

"[Жители соседних домов] утверждают, что такая ситуация длится уже довольно долго. Соседи жалуются на то, что женщина ведет себя агрессивно, бегает по подъезду с топором. По их словам, участковый не реагирует на обращения, психиатрическое освидетельствование не проводилось", - сообщил глава города, добавив, что нужно рассмотреть деятельность тех, кто не обращал внимание на просьбы жителей о помощи.

Также мэр Краснодара поблагодарил женщину и старшеклассника, которые помогли предотвратить возможную трагедию.