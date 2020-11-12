В Астрахани возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка после падения в колодец

АСТРАХАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели 6-летнего ребенка, который утонул, упав в открытый колодец в Трусовском районе Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области в четверг.

"Следственным отделом по Трусовскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в результате падения в колодец по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, днем 11 ноября 6-летний ребенок остался дома со своей тетей, в то время как его родители уехали в магазин. Мальчик ушел на улицу и не вернулся домой, прибывшие родители пытались его найти, затем обратились в правоохранительные органы.

Через несколько часов тело ребенка обнаружили в колодце около дома их соседа, причиной смерти стала механическая асфиксия из-за перекрытия дыхательных путей жидкостью при утоплении.

"Установлено, что данный канализационный колодец не был закрыт крышкой в соответствии с предъявленными требованиями, в результате чего ребенок провалился в него", - уточнили в пресс-службе.