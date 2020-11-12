Шесть человек стали жертвами тайфуна "Вамко" на Филиппинах

ТАСС, 12 ноября. Не менее шести человек погибли, 10 пропали без вести из-за тропического шторма "Вамко", обрушившегося на центральный филиппинский остров Лусон, где расположена столица страны Манила. Об этом в четверг сообщает телеканал CNN Philippines со ссылкой на местную полицию.

По информации телеканала, представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий заявил, что более 196 тыс. человек были эвакуированы. Сейчас специалисты проводят оценку ущерба и проверяют сведения о пострадавших.