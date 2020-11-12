Губернатор Подмосковья заявил, что виновные в прорыве трубы с кипятком будут наказаны

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Все виновные в прорыве трубы горячего водоснабжения в городском округе Дзержинский Московской области, из-за чего четверо детей получили ожоги, понесут наказание. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.

"Губернатор Московской области поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой проконтролировать оказание всей необходимой медицинской помощи детям, пострадавшим в результате прорыва теплотрассы на ул. Томилинская в городском округе Дзержинский. Также Андрей Воробьев дал команду главе муниципалитета Людмиле Ивановой выехать в больницу, чтобы проведать ребят и пообщаться с их родителями. Заместителю председателя правительства региона Евгению Хромушину поручено разобраться в причинах произошедшего и оперативно ликвидировать последствия аварии. Все виновные будут наказаны", - говорится в сообщении.

Днем в четверг по улице Томилинская в районе дома 14 в Дзержинском в результате прорыва трубы горячего водоснабжения произошел разлив кипятка на проезжую часть. Четверо детей, которые переходили дорогу, получили термические ожоги. Они госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр. Как уточнили в пресс-службе областного главка МЧС, у детей ожоги ног. Проверку по факту получения детьми ожогов проводят следователи. По данным Главного следственного управления СК по Московской области, пострадали четыре девочки 2008 года рождения.

Также проверку в связи с прорывом трубы проводит Люберецкая городская прокуратура. По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной выброса кипятка мог стать гидроудар. Кроме того, рассматриваются и другие версии, в том числе износ трубы и технологические нарушения.