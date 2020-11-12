Генпрокуратура направила в суд дело в отношении братьев Магомедовых

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, обвиняемых в хищении более 11 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы", - говорится в сообщении.