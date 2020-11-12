Пилот рассказал, что погибший Колтовой отрабатывал экстренные ситуации в полете

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой, погибший 7 ноября при крушении частного самолета, во время обучения отрабатывал экстренные ситуации, которые могут возникнуть во время полета. Об этом в четверг сообщил пилот и друг погибшего Николай Лукин.

"Он постоянно отрабатывал экстренные ситуации, в том числе с отключенным двигателем", - рассказал он в интервью телеканалу "Москва 24". По его словам, Колтовой готовился к полетам на более мощном самолете, начав осваивать новую технику и изучая полеты по приборам.

Что касается спортивного самолета PiperSport, на котором телеведущий потерпел аварию, он был достаточно новым. По словам Лукина, он сам летал на нем 27 октября, и никаких проблем не было. "Более того, мы за месяц [до трагедии] с Колтовым летали по Золотому кольцу - Суздаль, Владимир, Ярославль. До Рыбинска не долетели, так как хотели вернуться до заката", - рассказал Лукин.

Маршрут, по которому Колтовой летел с аэродрома Мячково в Рыбинск, летчик оценил как несложный. Сейчас в причинах аварии разбираются следователи и МАК. Лукин заметил, что в самолете предусмотрена парашютная система. "Ее можно было активировать, но у самолета была недостаточная высота", - пояснил пилот. Он также сообщил, что Колтовой и его пассажирка были застрахованы.

7 ноября Колтовой на легкомоторном спортивном самолете PiperSport совершал полет с аэродрома Мячково в Рыбинск. После вылета у него отказал и загорелся в воздухе двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. Колтовой и его пассажирка погибли. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие считает основной версией крушения техническую неисправность.