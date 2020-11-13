Reuters: число жертв тайфуна "Вамко" на Филиппинах возросло до 26

ТАСС, 13 ноября. По меньшей мере 26 человек стали жертвами тайфуна "Вамко", обрушившегося на центральный филиппинский остров Лусон, где расположена столица страны Манила. Об этом со ссылкой на полицию сообщило в пятницу агентство Reuters.

Ранее телеканал CNN Philippines информировал о шести погибших.

По сведениям агентства, в результате разгула стихии за последние несколько дней не менее 14 человек пропали без вести, еще 25 получили травмы, десятки тысяч домов оказались затоплены. Соответствующие службы проводят необходимые поисково-спасательные мероприятия.

"Вамко" - 21-й тайфун, обрушившийся на Филиппины в этом году. В октябре на Филиппинском архипелаге бушевал тропический шторм "Гони", в результате вызванных им оползней и наводнений 25 человек погибли и шесть пропали без вести.