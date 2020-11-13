В Петербурге пассажиров эвакуировали из электрички из-за обрыва провода и задымления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Пассажиров пригородной электрички эвакуировали из-за обрыва провода и его падения на вагон на станции Белоостров в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"В районе станции Белоостров произошел обрыв контактного провода, в результате он упал на крышу электропоезда и на вагоне произошло задымление", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. По данным полиции, инцидент произошел около 08:00 мск.

ТАСС запросил комментарии администрации железной дороги по поводу инцидента.

Станция Белоостров находится в составе одноименного муниципального образования, которое входит в Курортный район Санкт-Петербурга.