{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге пассажиров эвакуировали из электрички из-за обрыва провода и задымления

Инцидент произошел в районе станции Белоостров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Пассажиров пригородной электрички эвакуировали из-за обрыва провода и его падения на вагон на станции Белоостров в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

"В районе станции Белоостров произошел обрыв контактного провода, в результате он упал на крышу электропоезда и на вагоне произошло задымление", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. По данным полиции, инцидент произошел около 08:00 мск.

ТАСС запросил комментарии администрации железной дороги по поводу инцидента.

Станция Белоостров находится в составе одноименного муниципального образования, которое входит в Курортный район Санкт-Петербурга.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Ан-124 в новосибирском аэропорту выкатился за пределы ВПП
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью