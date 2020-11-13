В Чувашии маршрутка столкнулась с грузовиком

ТАСС, 13 ноября. Грузовик и маршрутка с пассажирами столкнулись на трассе в Чувашии в пятницу, в результате погиб один человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"По предварительным данным, водитель грузовика столкнулся с впереди идущим Merсedes, следовавшем по маршруту Чебоксары - Ядрин. В результате столкновения погиб 42-летний пассажир грузовика", - отмечается в сообщении.

В салоне маршрутки в момент аварии находились четыре пассажира, они не пострадали. По предварительной информации, водитель, допустивший столкновение, уснул за рулем.

ДТП произошло в Ядринском районе в 06:45 мск на 15-м километре автодороги "Сура". Выясняются все обстоятельства ДТП.