Суд смягчил наказание пермскому экс-депутату, осужденному за инсценировку покушения

ПЕРМЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Мотовилихинский районный суд Перми смягчил наказание бывшему депутату от партии КПРФ Илье Кузьмину, осужденному за инсценировку покушения на самого себя и ложный донос. Неотбытая часть наказания после вступления постановления в законную силу может быть заменена на ограничение свободы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

"Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы осужденному Кузьмину заменена более мягким видом наказания - ограничение свободы сроком 1 год 18 дней с установлением соответствующих ограничений и возложения обязанностей <..> постановление в течение 10 суток со дня его вынесения может быть обжаловано, [в настоящий момент] оно не вступило в законную силу", - сказали в суде.

В феврале 2019 года в городе Соликамске Пермского края неизвестный произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата законодательного собрания региона по 12-му округу от партии КПРФ Илью Кузьмина. Потерпевший не получил ранений, о нападении он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По данным следствия, депутат решил инсценировать покушение на себя ради общественного имиджа. Двух человек для совершения инсценировки подыскала знакомая депутата, после исполнения задуманного Кузьмин обратился в полицию с заведомо ложным доносом о совершении преступления с предоставлением доказательств. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Заведомо ложный донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения"), а в отношении троих его пособников - по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 306 УК РФ ("Пособничество в совершении ложного доноса, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения"). В 2020 году Кузьмина отправили в исправительную колонию общего режима на три года, а его полномочия депутата в августе были прекращены досрочно.