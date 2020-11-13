В Гомеле местного жителя приговорили к трем годам колонии за избиение сотрудников ОМОН

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Житель Гомеля осужден на три года лишения свободы за распыление газа и избиение сотрудников ОМОН. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем Telegram.

"Суд Центрального района Гомеля признал обвиняемого виновным в насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима", - отметила официальный представитель милицейского ведомства.

По данным следствия, 9 августа в гомельском сквере им. Кирилла Туровского 29-летний мужчина распылил перцовый газ в лицо сотруднику ОМОН и ударил его по голове. Пресс-секретарь проинформировала, что на помощь милиционеру подбежали два напарника. "Во время задержания горожанин распылил газ и в их лица, а одному из омоновцев нанес около десяти ударов, в том числе по голове", - отметила Чемоданова.

Она также сообщила, что за моральный вред с обвиняемого взыщут 1,5 тыс. белорусских рублей (около $580).