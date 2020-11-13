Два человека погибли в ДТП в Наро-Фоминске

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП в Наро-Фоминске Московской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. "Около полудня на трассе М-3 "Украина" - в Наро-Фоминске произошло столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и легкового автомобиля Hyundai. В результате ДТП погибли два человека и двое получили ранения, включая ребенка", - сказали в ГУ МВД.

По предварительным данным, легковушка выезжала со второстепенной дороги и врезалась в грузовик, двигавшийся по главной. Причина ДТП устанавливается.