Число обратившихся за медпомощью из-за вспышки инфекции в школе Кронштадта выросло до 140

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Число обратившихся за медицинской помощью после вспышки кишечной инфекции в одной из школ Кронштадта возросло до 140 человек, у некоторых выявили норовирус, сообщили в пятницу в региональном управлении Роспотребнадзора. Ранее городская прокуратура сообщала о 109 случаях.

"По состоянию на 13.11.2020 в эпидбюро ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" зарегистрировано 140 случаев острой кишечной инфекции, в том числе у 135 детей и 5 взрослых. Клинически заболевания протекают в виде гастроэнтеритов. 1 ребенок находится в инфекционном стационаре", - говорится в сообщении.

Ранее в городском управлении Роспотребнадзора сообщали, что в школе №422 в Кронштадском районе была зафиксирована вспышка кишечной инфекции у учеников 2-5 классов. За помощью обращались 106 детей и трое взрослых.

"Согласно результатов лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург", у десяти учащихся и шести сотрудников школы обнаружен возбудитель норовирусной инфекции", - также добавили в ведомстве.

Прокуратура Санкт-Петербурга по факту инцидента проводила проверку. По данным надзорного ведомства, организацией питания в школе занималась частная компания ООО "ТД "Профпит". При организации питания выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

По результатам проверки Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В отношении ООО "ТД "Профпит" вынесен временный запрет на осуществление деятельности.