Жительница Ленобласти получила сильные ожоги в солярии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после получения сильных ожогов женщиной в солярии в городе Мурино в Ленинградской области, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску следственного управления СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным СК, женщина провела в солярии около восьми минут, однако за это время она получила ожоги, ей потребовалась медицинская помощь. Кроме того, сама пострадавшая утверждает, что ее не проинструктировали как пользоваться прибором, а администратор салона не дала никаких рекомендаций.

Ранее СК после публикации информации о происшествии в СМИ проводил проверку. СМИ сообщали, что женщина получила ожоги второй степени, при котором повреждаются глубокие слои кожи, а также формируются отеки и возникает сильная боль.