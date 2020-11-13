Пострадавшие в Подмосковье при прорыве трубы дети проведут в больнице больше недели

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре девочки, получившие ожоги при прорыве трубы в Дзержинском, будут находиться в больнице больше недели. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

"Как предполагают врачи, девчонки пробудут в больнице чуть больше недели. Прогнозы на выздоровление оптимистичные. Настрой у девочек хороший. Они лежат в одной палате. Скучать им не дают", - сказала Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что девочкам и родителям оказывается вся необходимая помощь.

В четверг, 12 ноября, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская в Дзержинском, вследствие чего образовалось паровое облако и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев. В этот момент в месте прорыва находились четыре девочки 2008 года рождения, которых задело потоком воды. Они получили термические ожоги нижних конечностей 1, 2, 3 степеней и были госпитализированы.