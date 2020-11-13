В Архангельской области задержали двух сестер по подозрению в убийстве мужчины

ТАСС, 13 ноября. Двух сестер задержали по подозрению в убийстве сожителя одной из девушек, тело мужчины нашли в заброшенной котельной в Архангельской области под грудой кирпичей. Подозреваемые признали свою вину, возбуждено уголовное дело, говорится в пятницу в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"12 ноября под насыпью кирпичей в п. Тегрозеро Вельского района обнаружено тело 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержаны две сестры. В ходе допроса подозреваемые признали вину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, одна из сестер, которой 21 год, была сожительницой потерпевшего. По предварительной версии, 7 ноября подозреваемые задушили мужчину с помощью веревки, а также нанесли несколько ударов молотком и топором. После этого спрятали тело в здании заброшенной котельной.