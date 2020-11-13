Суд в Махачкале в третий раз рассмотрит дело о взрыве газа в банкетном зале с 11 погибшими

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана во второй раз вернул на новое рассмотрение уголовное дело в отношении владельца банкетного зала "Лайли" в Махачкале, в результате взрыва газа в котором в 2016 году погибли 11 человек и еще 13 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики, рассмотрев апелляционное представление на оправдательный приговор Ленинского районного суда Махачкалы в отношении Динары Маммаевой, сегодня отменила решение районного суда в связи с допущенными существенными нарушениями норм материального права и процессуального закона", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, 14 января 2019 года Ленинский районный суд Махачкалы вынес оправдательный приговор в отношении обвиняемой. Апелляционным определением Верховного суда республики от 3 сентября 2019 года этот приговор был отменен с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда.

"3 августа 2020 года Ленинский районный суд Махачкалы вновь вынес оправдательный приговор в отношении Маммаевой. На указанный приговор прокурором было внесено апелляционное представление в вышестоящую инстанции", - рассказал собеседник.

Взрыв газа в подвальном помещении банкетного зала" Лайли" в Махачкале произошел 1 августа 2016 года. В этот день в зале праздновали свадьбу. В результате происшествия от полученных травм и ожогов умерли 11 человек, еще 13 получили повреждения различной степени тяжести.

Уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") было возбуждено в отношении владельца зала.