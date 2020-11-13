В Свердловской области пропала школьница

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 11-летней девочки в городе Асбесте Свердловской области. Школьница пропала днем 12 ноября, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону в пятницу.

"Днем 13 ноября 2020 года в правоохранительные органы города Асбеста поступило сообщение об исчезновении 11-летней девочки, проживающей в одной из квартир дома на улице Ленина. По поступившей информации, днем 12 ноября девочка ушла из дома и не вернулась. Первоначальные поисковые мероприятия по установлению местонахождения пропавшей не привели к положительному результату, в связи с чем следственным отделом по городу Асбесту СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней)", - говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что поисками ребенка занимаются около 110 человек из числа сотрудников полиции, частных охранных предприятий, 15 волонтеров и два кинолога, также к розыску привлечены водители семи городских служб такси, которым выдана ориентировка с ее фотографией и приметами.

"Так как пятиклассница находится на очном обучении, утром сотрудники ПДН опросили всех ее одноклассников для установления возможного местонахождения. Коллегами из ОВД Камышлова проверено возможное местонахождение ребенка в этом городе, где проживает бабушка и сестра пропавшей", - отметил Горелых.